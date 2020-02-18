Fındıklı ıslak kek

Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine tozşeker ekleyip çırpma teli ile karıştırın. Başka bir kapta yumurtaları çırpıp karışıma ilave edin. Sırasıyla yoğurt, iri çekilmiş fındık ve elenmiş unu ekleyip son bir kez karıştırın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayıp harcın içine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve kek dilimlerinin üzerine gezdirerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel