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Fındıklı ıslak kek

Islak keki bir de fındıklı deneyin! İşte tadı damağınızda kalacak fındıklı ıslak kek tarifi...
Fındıklı ıslak kek
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

180 gram bitter çikolata



5 çorba kaşığı tereyağı



1 su bardağı tozşeker, 4 adet yumurta



Yarım su bardağı yoğurt



Yarım su bardağı iri çekilmiş fındık



1 su bardağı un



Üzeri için:



1 paket (80 gramlık) bitter çikolata


YAPILIŞI

Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine tozşeker ekleyip çırpma teli ile karıştırın. Başka bir kapta yumurtaları çırpıp karışıma ilave edin. Sırasıyla yoğurt, iri çekilmiş fındık ve elenmiş unu ekleyip son bir kez karıştırın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayıp harcın içine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve kek dilimlerinin üzerine gezdirerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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