Fındıklı Patatesli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Margarin ve toz şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurtaları ilave edip karıştırın. Daha sonra fındık, rendelenmiş patates, irmik ve kabartma tozunu ilave edin. Karışımı yağlanmış kelepçeli bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğutup servis tabağına alın. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Bir krema torbasına doldurup kekin üzerine sıkın. Fındıkla süsleyerek servis yapın.