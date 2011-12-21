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Fındıklı Patatesli Kek

Fındıklı Patatesli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram patates

125 gram margarin

1 su bardağı toz şeker

5 adet yumurta

200 gram kıyılmış fındık

Yarım su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu



Üzerine: 1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Fındık

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Margarin ve toz şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurtaları ilave edip karıştırın. Daha sonra fındık, rendelenmiş patates, irmik ve kabartma tozunu ilave edin. Karışımı yağlanmış kelepçeli bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğutup servis tabağına alın. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Bir krema torbasına doldurup kekin üzerine sıkın. Fındıkla süsleyerek servis yapın.
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