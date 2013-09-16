Fındıklı ve Bademli Kek

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ekledikten sonra çırpmaya devam edin ve içine yoğurt, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, toz fındık ile badem, un, kabartma tozu, vanilya katıp, karıştırın. Kek kalıbınızı fırça yardımıyla yağlayın. Fındık, badem ve antepfıstığı serpin. Hamuru boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerine çikolata sos gezdirip, dilimleyerek servis yapın.