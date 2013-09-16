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Fındıklı ve Bademli Kek

Fındıklı ve Bademli Kek
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 35 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1'er kahve fincanı toz fındık ve badem

İki buçuk su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2'şer çorba kaşığı iri dövülmüş fındık, badem ve antepfıstığı



Kalıbı yağlamak için:

1 çorba kaşığı margarin



Üzerine: Hazır çikolata sos

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ekledikten sonra çırpmaya devam edin ve içine yoğurt, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, toz fındık ile badem, un, kabartma tozu, vanilya katıp, karıştırın. Kek kalıbınızı fırça yardımıyla yağlayın. Fındık, badem ve antepfıstığı serpin. Hamuru boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerine çikolata sos gezdirip, dilimleyerek servis yapın.
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