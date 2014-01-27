Fındıklı ve Portakallı Kek

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1 çay kaşığı kabartma tozu ve nişastayı birlikte eleyin. Başka bir kapta yumurta, yumurta akı ve 1 su bardağı toz şekerini kıvamlı bir hal alana kadar çırpın. Un, kabartma tozu ve nişastayı, portakal kabuğunu, portakal suyunu, vanilyayı, fındık yağını ve fındıkları yumurtalı karışıma ekleyin. Metal bir kaşıkla karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkartıp 1-2 dakika dinlendirdikten sonra kalıptan çıkartın. Çırpılmış krema ile birlikte servis yapın.