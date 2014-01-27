DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Fındıklı ve Portakallı Kek

Fındıklı ve Portakallı Kek

Fındıklı ve Portakallı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

115 gram nişasta (3/4 su bardağı)

1 su bardağından 1 parmak eksik un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

3 yumurtanın akı

1 portakal kabuğu rendesi

125 ml (1 su bardağı) taze sıkılmış portakal suyu

1 çay kaşığının ucuyla vanilya

Yarım su bardağı fındık yağı

1 su bardağı ince çekilmiş fındık

YAPILIŞI

Un,1 çay kaşığı kabartma tozu ve nişastayı birlikte eleyin. Başka bir kapta yumurta, yumurta akı ve 1 su bardağı toz şekerini kıvamlı bir hal alana kadar çırpın. Un, kabartma tozu ve nişastayı, portakal kabuğunu, portakal suyunu, vanilyayı, fındık yağını ve fındıkları yumurtalı karışıma ekleyin. Metal bir kaşıkla karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkartıp 1-2 dakika dinlendirdikten sonra kalıptan çıkartın. Çırpılmış krema ile birlikte servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN