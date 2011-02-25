Fındıklı Üzümlü Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını mikserle iyice çırpın. Krema kıvamına geldiğinde toz şeker vanilya ve tuzu ekleyerek 6-7 dakika çırpmaya devam edin. Yumurtaları teker teker ilave edip her yumurtadan sonra yarım dakika çırpın. Un ve kabartma tozunu beraber eleyip üçte birini karışıma ekleyin ve karıştırın. Ardından 1 çorba kaşığı süt ilave edip, yeniden karıştırın. Kalan unlu karışımın yarısını ekledikten sonra çırpmaya devam edin. 1 çorba kaşığı süt ekleyip yeniden karıştırın. Unlu karışımın kalanını ilave edin, aynı şekilde çırpın. Sütten kalan son 1 çorba kaşığını karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin. Kremayı ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. İri dövülmüş fındığı da ekledikten sonra çırpın ve mikseri durdurun. Çekirdeksiz üzümleri ilave edip, tahta bir kaşıkla karıştırın. 24 cm'lik derin kek kalıbını unlayıp yağlayın. Hamuru kalıba dökerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Ilık olarak servis yapın.