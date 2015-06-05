Frambuazlı Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kakaoyu sıcak suyun içine katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Daha sonra oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Karıştırma kabına yumurta, süt, sıvı yağ, toz şeker ve kakao karışımını koyup, hafifçe karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu, yumurtalı karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir hale gelene kadar mikser veya çırpıcı ile çırpın. Reçeli ilave edip hafifçe karıştırın ve kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krema için soğuk kremayı ve toz krem şantiyi bir kaba alıp, kabarana kadar mikserin yüksek devrinde çırpın. Frambuaz reçelini ilave edin ve hafifçe karıştırın. Sıkma torbasına doldurun ve soğuyan keklerin üzerine şekil vererek sıkın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.