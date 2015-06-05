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Sofra / Kekler / Frambuazlı Cupcake

Frambuazlı Cupcake

Frambuazlı Cupcake
  • 16 Adet
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için: Yarım su bardağı kakao

1 su bardağı sıcak su

2 adet yumurta, 1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı toz şeker

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı frambuaz reçeli

Krema için:

300 ml (1 kutu: 200 ml) krema

1 paket krem şanti

Yarım su bardağı frambuaz reçeli

YAPILIŞI

Kakaoyu sıcak suyun içine katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Daha sonra oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Karıştırma kabına yumurta, süt, sıvı yağ, toz şeker ve kakao karışımını koyup, hafifçe karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu, yumurtalı karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir hale gelene kadar mikser veya çırpıcı ile çırpın. Reçeli ilave edip hafifçe karıştırın ve kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krema için soğuk kremayı ve toz krem şantiyi bir kaba alıp, kabarana kadar mikserin yüksek devrinde çırpın. Frambuaz reçelini ilave edin ve hafifçe karıştırın. Sıkma torbasına doldurun ve soğuyan keklerin üzerine şekil vererek sıkın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.
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