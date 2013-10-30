Frambuazlı Ve Damla Çikolatalı Cupcake

demektir) pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınması için bir kenara alın. Üzeri için sütlü çikolatayı

benmari usulü eritin ve sıkma torbasına doldurun. Keklerin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin ve

soğuduktan sonra servis yapın.

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta krema haline gelene kadar iyice çırpın. Tereyağı ilave edip, çırpmaya devam edin. Frambuaz, süt, un, kekun, karbonat, kakao ve damla çikolatayı ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Karışımından küçük kek kaplarına 2'şer çorba kaşığı koyun. Kapları fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 155 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş