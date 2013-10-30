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Sofra / Kekler / Frambuazlı Ve Damla Çikolatalı Cupcake

Frambuazlı Ve Damla Çikolatalı Cupcake

Frambuazlı Ve Damla Çikolatalı Cupcake
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı

dondurulmuş frambuaz

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı

toz şeker

125 gram oda sıcaklığında

tereyağı

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı un

1 su bardağı + 1 çorba

kaşığı kekun

Çay kaşığının ucuyla

karbonat

3-4 çorba kaşığı kakao

1 kahve fincanı damla

çikolata

Üzerine: 2 paket (80'er

gramlık) sütlü çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta krema haline gelene kadar iyice çırpın. Tereyağı ilave edip, çırpmaya devam edin. Frambuaz, süt, un, kekun, karbonat, kakao ve damla çikolatayı ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Karışımından küçük kek kaplarına 2'şer çorba kaşığı koyun. Kapları fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 155 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş
demektir) pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınması için bir kenara alın. Üzeri için sütlü çikolatayı
benmari usulü eritin ve sıkma torbasına doldurun. Keklerin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin ve
soğuduktan sonra servis yapın.
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