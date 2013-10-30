Frambuazlı Ve Damla Çikolatalı Cupcake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı
dondurulmuş frambuaz
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı
toz şeker
125 gram oda sıcaklığında
tereyağı
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı un
1 su bardağı + 1 çorba
kaşığı kekun
Çay kaşığının ucuyla
karbonat
3-4 çorba kaşığı kakao
1 kahve fincanı damla
çikolata
Üzerine: 2 paket (80'er
gramlık) sütlü çikolata
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta krema haline gelene kadar iyice çırpın. Tereyağı ilave edip, çırpmaya devam edin. Frambuaz, süt, un, kekun, karbonat, kakao ve damla çikolatayı ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Karışımından küçük kek kaplarına 2'şer çorba kaşığı koyun. Kapları fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 155 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş
demektir) pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınması için bir kenara alın. Üzeri için sütlü çikolatayı
benmari usulü eritin ve sıkma torbasına doldurun. Keklerin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin ve
soğuduktan sonra servis yapın.