Fransız Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, ılınmaya bırakın. Yumurtaların sarılarını toz şeker ile birlikte derin bir kapta şeker eriyene kadar çırpıcı ile çırpın. Ilınmış çikolatayı ilave edin ve karıştırın. Un, kakao ve vanilyayı eleyerek ilave edip, tekrar şöyle bir karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını ve tuzu çırpıcı ile kar haline gelene kadar çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyip, alttan üste doğru karıştırarak yedirin (fazla karıştırmayın, birkaç kez karıştırmak yeterli olacaktır). Harcı kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve fırına koyun. Su dolu bir fırın kabını, fırının en alt rafına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kek ılındıktan sonra üzerini kakao ile kaplayın ve dilimleyerek servis yapın.