Gazozlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kasede bir çırpıcı ile iyice çırpın. Üzerine gazozu ilave edin. Vanilya ve 1 çorba kaşığı margarini ekleyip, bir kaşıkla karıştırın. En son unu da ekleyip bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine hindistancevizi serpin. Dilimleyerek servis yapın.