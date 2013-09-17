Gazozlu Muffin

Toz şeker ve margarini krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta, damla çikolata, portakal kabuğu rendesi ve vanilya ekleyin. Gazozu karışıma yavaş yavaş ilave edin. Kabartma tozu ve un ilave ederek akıcı bir hamur hazırlayın. Hamuru yağlanmış unlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın. Üstlerine portakal kabuğu rendesi serperek servis yapın.