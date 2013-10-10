DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Gazozlu Muffinler

Gazozlu Muffinler

Gazozlu Muffinler
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım paket margarini

4 adet yumurta

Yarım su bardağı damla çikolata

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 şişe gazoz

Aldığı kadar un

Üzeri için: 2 çorba kaşığı portakal

kabuğu rendesi

YAPILIŞI

Toz şeker ve margarini krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta, damla çikolata, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya ekleyin. Gazozu karışıma yavaş yavaş ilave edin. Karışıma kabartma tozu ve un ilave ederek akıcı bir hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamuru yağlanmış unlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın. Üstlerine rendelenmiş portakal kabuğu serperek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN