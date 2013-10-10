Gazozlu Muffinler

Toz şeker ve margarini krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta, damla çikolata, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya ekleyin. Gazozu karışıma yavaş yavaş ilave edin. Karışıma kabartma tozu ve un ilave ederek akıcı bir hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamuru yağlanmış unlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın. Üstlerine rendelenmiş portakal kabuğu serperek servis yapın.