Gazozlu Muffinler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Yarım paket margarini
4 adet yumurta
Yarım su bardağı damla çikolata
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 şişe gazoz
Aldığı kadar un
Üzeri için: 2 çorba kaşığı portakal
kabuğu rendesi
YAPILIŞI
Toz şeker ve margarini krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta, damla çikolata, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya ekleyin. Gazozu karışıma yavaş yavaş ilave edin. Karışıma kabartma tozu ve un ilave ederek akıcı bir hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamuru yağlanmış unlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın. Üstlerine rendelenmiş portakal kabuğu serperek servis yapın.