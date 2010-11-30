Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağından bir parmak eksik un
4 tatlı kaşığı zeytinyağı
4 tatlı kaşığı tozşeker
25 gram maya
4 adet yumurtanın sarısı
1 kahve fincanı süt
Üzerine sürmek için:
3 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Unu, zeytinyağını, şekeri, mayayı, yumurta sarılarını ve sütü bir kapta karıştırıp, malzemeler özleşene dek yoğurun. Hazırladığınız hamuru 2 mm kalınlığında açın. İki parmak eninde şeritler kesin. Bu ince uzun hamur şeritlerine gül şekli verin. Hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün. Tozşeker serpin. Üzeri kızarana dek pişirin. Yanında ahududu veya çilek reçeliyle birlikte servis yapın.