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Sofra / Kekler / Gük Keki

Gük Keki

Gük Keki
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından bir parmak eksik un

4 tatlı kaşığı zeytinyağı

4 tatlı kaşığı tozşeker

25 gram maya

4 adet yumurtanın sarısı

1 kahve fincanı süt

Üzerine sürmek için:

3 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Unu, zeytinyağını, şekeri, mayayı, yumurta sarılarını ve sütü bir kapta karıştırıp, malzemeler özleşene dek yoğurun. Hazırladığınız hamuru 2 mm kalınlığında açın. İki parmak eninde şeritler kesin. Bu ince uzun hamur şeritlerine gül şekli verin. Hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün. Tozşeker serpin. Üzeri kızarana dek pişirin. Yanında ahududu veya çilek reçeliyle birlikte servis yapın.
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