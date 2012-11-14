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Gül Sulu Ve Mısır Unlu Muffin

Gül Sulu Ve Mısır Unlu Muffin
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı gülsuyu

1 su bardağı mısır unu

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

100 gram beyaz peynir

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz



Üzerine: 4-5 adet gül yaprağı

1 çorba kaşığı gülsuyu

1 çorba kaşığı kaymak

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Derin bir kaba mısır unu, un, gülsuyu, kabartma tozu, tuz ve rendelenmiş beyaz peyniri alıp, karıştırın. İçine çırpılmış yumurta, sıvı yağ ve eritilmiş tereyağını katıp tüm malzemeyi iyice karıştırın. Muffin kalıplarına biraz un serpin ve içlerine hazırladığınız karışımdan 1'er tatlı kaşığı koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin ve fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Üzeri için gül yapraklarını yıkayıp, kağıt havlu ile suyunu alın. İnce kıyıp, gülsuyu, kaymak ve bal ile karıştırın. Ilınan muffinlerin üzerine paylaştırıp, servis yapın.
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