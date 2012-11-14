Gül Sulu Ve Mısır Unlu Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaba mısır unu, un, gülsuyu, kabartma tozu, tuz ve rendelenmiş beyaz peyniri alıp, karıştırın. İçine çırpılmış yumurta, sıvı yağ ve eritilmiş tereyağını katıp tüm malzemeyi iyice karıştırın. Muffin kalıplarına biraz un serpin ve içlerine hazırladığınız karışımdan 1'er tatlı kaşığı koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin ve fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Üzeri için gül yapraklarını yıkayıp, kağıt havlu ile suyunu alın. İnce kıyıp, gülsuyu, kaymak ve bal ile karıştırın. Ilınan muffinlerin üzerine paylaştırıp, servis yapın.