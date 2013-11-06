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Güllü Islak Kek

Güllü Islak Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kurutulmuş reçellik gül

2 su bardağı su

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

125 gram margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

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Sos için:

1 su bardağı kurutulmuş

reçellik gül yaprağı

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı



Süslemek için:

Tomurcuk gül ve hindistancevizi

YAPILIŞI

1 Kurutulmuş gülü içindeki tozlarından ayırmak için süzgeçten geçirip, elinizle ufalayın.Bir tencereye alın ve 2 su bardağı su ekleyip, kaynatın. Suyunu süzün ve bir kenara alın. Hamur için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpıcı ile çırpın. Eritilmiş ve soğutulmuş margarin, sıvıyağ, yoğurt, un, nişasta ve kabartma tozunu katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Büyük boy kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

2 Servis yapacağınız zaman kekin ıslanması için önce boylamasına, daha sonra enlemesine kesin ve üzerine hazırladığınız gül suyunu gezdirin. Üzerine hindistancevizi serpip, tomurcuk gül ve yaprakları ile süsleyin.

3 Sos için gül, toz şeker ve suyu kaynatın. Suyun içinden süzgeç ile gülleri çıkarın. Suyu tereyağını katıp, koyu bir sos kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Dilimlenmiş kekle servis yapın.

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