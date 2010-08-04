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Hamsili Kek

Hamsili Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram hamsi

Yarım'şar demet taze soğan, dereotu, maydanoz

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

2 çorba kaşığı kuş üzümü

Tuz, karabiber, pul biber

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

YAPILIŞI

Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarın. İnce kıyıp kenara alın. Taze soğan, dereotu ve maydanozu kıyın. Yumurta ve sıvı yağı bir kaba alıp çırpın. Üzerine süt ile suyu ilave edin. Kıyılmış yeşillik ve hamsileri de karışıma ekleyin. Mısır unu, un, kuş üzümünün yarısı, tuz ve baharatları da ekledikten sonra karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbını yağlayıp dolmalık fıstıkları ve kalan kuş üzümlerini kalıbın dibine serpin. Hamuru kalıba döküp önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirerek sıcak servis yapın.
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