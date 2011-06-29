Harnup Pekmezli Brownie

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı toz şeker
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı dolusu eritilmiş tereyağı
Bir buçuk çay bardağı harnup (keçi boynuzu) pekmezi
3 çorba kaşığı kakao
Bir buçuk su bardağı un
Bir tutam tuz
1 su bardağı ceviz
YAPILIŞI
Toz şeker ve yumurtaları iyice çırpın. Tereyağı katıp çırpmaya devam edin. Pekmez, kakao, tuz ve unu ekleyip katı bir hamur elde edin. En son iri kıyılmış ceviz katın. Yağlanmış fırın tepsisine hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.