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Sofra / Kekler / Harnup Pekmezli Brownie

Harnup Pekmezli Brownie

Harnup Pekmezli Brownie
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı dolusu eritilmiş tereyağı

Bir buçuk çay bardağı harnup (keçi boynuzu) pekmezi

3 çorba kaşığı kakao

Bir buçuk su bardağı un

Bir tutam tuz

1 su bardağı ceviz

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları iyice çırpın. Tereyağı katıp çırpmaya devam edin. Pekmez, kakao, tuz ve unu ekleyip katı bir hamur elde edin. En son iri kıyılmış ceviz katın. Yağlanmış fırın tepsisine hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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