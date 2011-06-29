Harnup Pekmezli Brownie

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı toz şeker



2 adet yumurta



2 çorba kaşığı dolusu eritilmiş tereyağı



Bir buçuk çay bardağı harnup (keçi boynuzu) pekmezi



3 çorba kaşığı kakao



Bir buçuk su bardağı un



Bir tutam tuz



1 su bardağı ceviz