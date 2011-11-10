Havuçlu Kakaolu Kek

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YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurtalar ve şeker krema kıvamına gelene kadar çırpılır.

Yağ ve maden suyu da eklenip çırpmaya devam edilir.Rendelenmiş havuçlarda eklenir ve karıştırılır.

Elenmiş un,kakao,kabartma tozu ve tarçında ilave edilip yavaş yavaş karıştırılır ve en son cevizler eklenip son bir kez karıştırıldıktan sonra yağlanmış kare tepsiye dökülür ve önceden 170 derecede ısıtılmış fırında,ilk 20 dakika kapağını açmadan içine batırdığımız kürdan temiz çıkana kadar pişirilir.