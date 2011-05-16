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Havuçlu Kek

Havuçlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

2 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

Bir buçuk çorba kaşığı margarin

3 su bardağı elenmiş un

1 tatlı kaşığı dolusu tarçın

1 su bardağı toz şeker

Kalıbı yağlamak için çok az margarin

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın. Oda sıcaklığında margarin ve sütü ilave edin. Rendelenmiş havuç, ceviz, tarçın ve unla birlikte kabartma tozunu da ilave edip karıştırın. Margarinle yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için, bıçağın ucunu keke batırın. Bıçak temiz çıkıyorsa, pişmiş demektir.
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