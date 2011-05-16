Havuçlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
2 su bardağı rendelenmiş havuç
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
Bir buçuk çorba kaşığı margarin
3 su bardağı elenmiş un
1 tatlı kaşığı dolusu tarçın
1 su bardağı toz şeker
Kalıbı yağlamak için çok az margarin
YAPILIŞI
Öncelikle yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın. Oda sıcaklığında margarin ve sütü ilave edin. Rendelenmiş havuç, ceviz, tarçın ve unla birlikte kabartma tozunu da ilave edip karıştırın. Margarinle yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için, bıçağın ucunu keke batırın. Bıçak temiz çıkıyorsa, pişmiş demektir.