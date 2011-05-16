Havuçlu Kek

Öncelikle yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın. Oda sıcaklığında margarin ve sütü ilave edin. Rendelenmiş havuç, ceviz, tarçın ve unla birlikte kabartma tozunu da ilave edip karıştırın. Margarinle yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Dilimleyerek servis yapın.