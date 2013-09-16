Havuçlu Tarçınlı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
6 çorba kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı un
1 çorba kaşığı kabartma tozu
1 çorba kaşığı tarçın
1 adet rendelenmiş havuç
YAPILIŞI
Yumurta, toz şeker ve sıvı yağı mikserle 15-20 dakika çırpın. Ayrı bir kapta, un, kabartma tozu ve tarçını harmanlayıp, yumurtalı karışıma ekleyin. Havuç ilave edip, karıştırın. Yağlanıp unlanmış muffin kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.