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Havuçlu Tarçınlı Kek

Havuçlu Tarçınlı Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

6 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı tarçın

1 adet rendelenmiş havuç

YAPILIŞI

Yumurta, toz şeker ve sıvı yağı mikserle 15-20 dakika çırpın. Ayrı bir kapta, un, kabartma tozu ve tarçını harmanlayıp, yumurtalı karışıma ekleyin. Havuç ilave edip, karıştırın. Yağlanıp unlanmış muffin kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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