Havuçlu Tarçınlı Kek

Yumurta, toz şeker ve sıvı yağı mikserle 15-20 dakika çırpın. Ayrı bir kapta, un, kabartma tozu ve tarçını harmanlayıp, yumurtalı karışıma ekleyin. Havuç ilave edip, karıştırın. Yağlanıp unlanmış muffin kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.