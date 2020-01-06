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Havuçlu baharatlı kek

Herkesin gözdesi havuçlu kek baharatlarla birleşti leziz mi leziz havuçlu ve baharatlı keki ortaya çıkardı! İşte davet sofralarını süsleyen havuçlu ve baharatlı kek tarifi...
Havuçlu baharatlı kek
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay kaşığı tarçın



4 adet ezilmiş kakule tohumu



1 adet çubuk vanilya Bir tutam rendelenmiş muskat



3 adet yumurta



Bir buçuk su bardağı tozşeker



1 su bardağı süt



200 gram eritilmiş tereyağı



1 su bardağı iri çekilmiş ceviz



2 su bardağı rendelenmiş havuç



3 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



Sosu için:



240 gram bitter çikolata



200 ml krema



Süslemek için:



Yarım su bardağı çikolatalı fındıklı draje, inci draje



Arzuya göre yenilebilir çiçek


YAPILIŞI

YUMURTA ve tozşekeri iyice kabarana dek çırpın. Üzerine, süt, tereyağı ve rendelenmiş havuç katıp karıştırın. Vanilya çubuğunu uzunlamasına ikiye kesin ve bıçak tersi ile sıyırarak özünü çıkarın ve karışıma ekleyin. Baharatları ve cevizi ilave edin. Kabartma tozu ve unu karıştırıp azar azar harca katın. Yağlanmış ve unlanmış 24 cm çapındaki kelepçeli bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın. Çikolata sos için kremayı küçük bir tencereye alıp, kısık ateşte kaynatmamaya dikkat ederek ısıtın ve ocaktan alın. Üzerine kırılmış çikolata ekleyin ve eriyene dek karıştırın. Sos ılındıktan sonra kekin üzerine dökün. İyice soğuduktan sonra çikolatalı fındıklı draje, inci draje ve yenilenebilir çiçeklerle süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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