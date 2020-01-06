Havuçlu baharatlı kek

YUMURTA ve tozşekeri iyice kabarana dek çırpın. Üzerine, süt, tereyağı ve rendelenmiş havuç katıp karıştırın. Vanilya çubuğunu uzunlamasına ikiye kesin ve bıçak tersi ile sıyırarak özünü çıkarın ve karışıma ekleyin. Baharatları ve cevizi ilave edin. Kabartma tozu ve unu karıştırıp azar azar harca katın. Yağlanmış ve unlanmış 24 cm çapındaki kelepçeli bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın. Çikolata sos için kremayı küçük bir tencereye alıp, kısık ateşte kaynatmamaya dikkat ederek ısıtın ve ocaktan alın. Üzerine kırılmış çikolata ekleyin ve eriyene dek karıştırın. Sos ılındıktan sonra kekin üzerine dökün. İyice soğuduktan sonra çikolatalı fındıklı draje, inci draje ve yenilenebilir çiçeklerle süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel