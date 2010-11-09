DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / HAVUÇLU HAFİF KEK

HAVUÇLU HAFİF KEK

HAVUÇLU HAFİF KEK
Üye Tarifi

MALZEMELER

- 4 YUMURTA

- 1.5 SU BARDAĞI ESMER ŞEKER

- 1 SU BARDAĞI SÜT

- 1 SU BARDAĞI ZEYTİNYAĞI

- 2 HAVUÇ

- 1 TATLI KAŞIĞI TARÇIN

- 1.5 SU BARDAĞI İRİ ÇEKİLMİŞ CEVİZ

- 2 SU BARDAĞI + 1 TEPELEME ÇORBA KAŞIĞI KEPEKLİ UN

- 1 PAKET KABARTMA TOZU

YAPILIŞI

Öncelikle havuçlar irice rendelenerek teflon tavada 2-3 dakika hızlı ateşte çevrilir ve soğumaya bırakılır. Karıştırma kabında şeker ve yumurtalar 10-15 dakika iyice çırpılır. Arkasından süt ve yağ ile edilir ve karıştırılmaya başlanır. Sonra havuç, ceviz, tarçın, un ve kabartma tozu eklenerek karıştırılır. Önceden 5 dakika ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 1 saat veya + 10 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan kekin üzerine 1 silme çorba kaşığı pudra şekeri elenerek serpilir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN