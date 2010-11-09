HAVUÇLU HAFİF KEK

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YAPILIŞI

Öncelikle havuçlar irice rendelenerek teflon tavada 2-3 dakika hızlı ateşte çevrilir ve soğumaya bırakılır. Karıştırma kabında şeker ve yumurtalar 10-15 dakika iyice çırpılır. Arkasından süt ve yağ ile edilir ve karıştırılmaya başlanır. Sonra havuç, ceviz, tarçın, un ve kabartma tozu eklenerek karıştırılır. Önceden 5 dakika ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 1 saat veya + 10 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan kekin üzerine 1 silme çorba kaşığı pudra şekeri elenerek serpilir.