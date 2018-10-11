Hindistan cevizi Kremalı Vegan Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaları soyduktan sonra kabaca doğrayın ve yağsız bir tavada gerekirse azar azar su ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Pişen elmaları blenderden geçirip püre haline getirin. Keten tohumunu 5 çorba kaşığı su ile karıştırıp 5 dakika bekletin. Karıştırma kabına önce kuru malzemeleri ekleyerek karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra sıvı malzemeleri de ekleyin ve homojen bir karışım elde edene dek karıştırın. Kullanacağınız cupcake kalıplarının içine cupcake kağıdı yerleştirin. İçlerine hazırladığınız karışımdan dökün. 2 Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. 3 Hindistan cevizi sütünü bir gece buzdolabında bekletin. Kullanacağınız zaman yavaşça açın ve üzerindeki krema haline gelmiş kısmı bir çırpma kabına alın. Agave şurubu ekleyerek hızlı bir şekilde mikser ile çırpın. Cupcakeleri çırpılmış hindistan cevizi kreması ve nane yaprakları ile servis yapın.