Hindistan Cevizli Kek

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MALZEMELER
2 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 paket vanilya
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket hindistan cevizi (60 gr)
YAPILIŞI
Önce yumurtaları mikserle iyice çırpın ardından toz şekeri ilave edin ve eriyene kadar çırpın, sırasıyla süt, sıvıyağ un kabartma tozu, vanilya ve hindistancevizini ekleyin (hindistan cevizinin tamamını koymayın üzerine serpecek kadar ayırın) karıştırdıktan sonra, yağladığınız kek kalıbına dökün ve üzerine kalan hindistan cevizini serperek süsleyin ve 170 derece daha önce ısıtmış olduğunuz fırında yarım saat pişirin..
PÜF NOKTASI
Dar kek kalıbı, mikser, karıştırmak için derin plastik bir kap gerekmektedir..