Hindistan Cevizli Kek

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YAPILIŞI

Önce yumurtaları mikserle iyice çırpın ardından toz şekeri ilave edin ve eriyene kadar çırpın, sırasıyla süt, sıvıyağ un kabartma tozu, vanilya ve hindistancevizini ekleyin (hindistan cevizinin tamamını koymayın üzerine serpecek kadar ayırın) karıştırdıktan sonra, yağladığınız kek kalıbına dökün ve üzerine kalan hindistan cevizini serperek süsleyin ve 170 derece daha önce ısıtmış olduğunuz fırında yarım saat pişirin..