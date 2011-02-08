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Hindistan Cevizli Kek

Hindistan Cevizli Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket hindistan cevizi (60 gr)

YAPILIŞI

Önce yumurtaları mikserle iyice çırpın ardından toz şekeri ilave edin ve eriyene kadar çırpın, sırasıyla süt, sıvıyağ un kabartma tozu, vanilya ve hindistancevizini ekleyin (hindistan cevizinin tamamını koymayın üzerine serpecek kadar ayırın) karıştırdıktan sonra, yağladığınız kek kalıbına dökün ve üzerine kalan hindistan cevizini serperek süsleyin ve 170 derece daha önce ısıtmış olduğunuz fırında yarım saat pişirin..

PÜF NOKTASI

Dar kek kalıbı, mikser, karıştırmak için derin plastik bir kap gerekmektedir..
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