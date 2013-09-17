Hindistanceviz Sütlü Parfe,Sıcak Çikolatalı Kek İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek için: 2 çorba kaşığı çikolata
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 adet yumurta
4 çorba kaşığı un
Parfe için:
2 çorba kaşığı hindistancevizi sütü
1 çay bardağı krema
1 çorba kaşığı toz şeker
Bir tutam toz tarçın
1 çorba kaşığı bal
1 adet yumurta
YAPILIŞI
Kekin yapımı için çikolatayı ve tereyağını eritip vakit kaybetmeden toz şekeri, yumurtayı ve unu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlayıp unladığınız bir kaba alın. 250 derecede 12-15 dakika pişirin. Parfenin yapımı için hindistancevizi sütünü, kremayı ve toz şekeri karıştırarak kabartın. Bal ve toz tarçını da ilave edin. Yumurtanın akı ile sarısını ayrı ayrı çırpın. Çırptığınız yumurtaları karışıma ekledikten sonra derin dondurucuda en az 3 saat dinlendirin. Hazırladığınız parfeyi fırından yeni çıkmış kek ile beraber servis yapın.