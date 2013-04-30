DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Hindistancevizli Cheesecake

Hindistancevizli Cheesecake

Hindistancevizli Cheesecake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

2 paket kakaolu bisküvi

120 gram tereyağı

Bir buçuk su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

1 su bardağı şekersiz krema

600 gram labne peyniri

1 paket vanilya

1 su bardağı un

80 gram rendelenmiş bitter çikolata

YAPILIŞI

Bisküviyi blenderden geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırın. 24 cm çapındaki yağlanmış kelepçeli kek kalıbına dökün. Elinizle bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde toz şeker ve yumurtaları çırpın. Akışkan bir kıvam aldığında krema ekleyin. Labne peyniri, vanilya ve un ilave edin. Rendelenmiş hindistan cevizi ve çikolata ekleyin. Hamuru kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, yaklaşık 1 saat pişirin. Fırını kapatıp, kapağı aralayın ve cheesecake'yi 5 dakika bu şekilde dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN