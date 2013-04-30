Hindistancevizli Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküviyi blenderden geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırın. 24 cm çapındaki yağlanmış kelepçeli kek kalıbına dökün. Elinizle bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde toz şeker ve yumurtaları çırpın. Akışkan bir kıvam aldığında krema ekleyin. Labne peyniri, vanilya ve un ilave edin. Rendelenmiş hindistan cevizi ve çikolata ekleyin. Hamuru kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, yaklaşık 1 saat pişirin. Fırını kapatıp, kapağı aralayın ve cheesecake'yi 5 dakika bu şekilde dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.