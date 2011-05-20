Hindistancevizli Kek

Margarin, toz şeker, vanilya ve tuzu geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaları yavaş yavaş üzerine ekleyin. Daha sonra hindistancevizi ve sütü ilave edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Arzunuza göre bir kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra harcı içine dökün.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Kekin üzerini yağlı kağıt ya da alüminyum folyo ile kapatın ve bu şeklide 10 dakika daha pişirin. Diğer taraftan sosu için küçük parçalar halinde kırılmış çikolata ve kremayı karıştırıp benmari uslu eritin. Fırından çıkardığınız keki servis tabağına alın ve çikolatalı karışımı üzerine dökün. Hindistancevizi ile süsleyerek servis yapın.