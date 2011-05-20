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Hindistancevizli Kek

Hindistancevizli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk çorba kaşığı margarin

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Bir tutam tuz

2 adet yumurta

100 gram rendelenmiş hindistancevizi

5-6 çorba kaşığı süt

İki buçuk su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu



Sosu için: 100 gram bitter çikolata

50 gram krema



Üzerine: Hindistancevizi

YAPILIŞI

Margarin, toz şeker, vanilya ve tuzu geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaları yavaş yavaş üzerine ekleyin. Daha sonra hindistancevizi ve sütü ilave edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Arzunuza göre bir kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra harcı içine dökün.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Kekin üzerini yağlı kağıt ya da alüminyum folyo ile kapatın ve bu şeklide 10 dakika daha pişirin. Diğer taraftan sosu için küçük parçalar halinde kırılmış çikolata ve kremayı karıştırıp benmari uslu eritin. Fırından çıkardığınız keki servis tabağına alın ve çikolatalı karışımı üzerine dökün. Hindistancevizi ile süsleyerek servis yapın.

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