Hindistancevizli Krostat

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı un
3/4 su bardağı toz şeker
50 gram tereyağı
200 gram labne peyniri
200 gram dil peyniri
2 adet yumurta
100 ml krema
1 paket vanilya
1 su bardağı hindistan cevizi rendesi
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Un, tereyağı, tuz ve toz şekerin yarısını karıştırıp hamur yoğurun. 30x30 cm'lik kare bir kalıbı yağlayın. Hamuru kalıbın dibine ve kenarlarına yerleştirin. Dil peynirini rendeleyip hamurun üzerine yayın. Kalan toz şeker, labne peyniri, vanilya, krema ve hindistan cevizini yumurtayla karıştırın. Karışımı dil peynirinin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Sıcakken dilimleyip vanilyalı dondurma ile servis yapın.