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Sofra / Kekler / Hindistancevizli Krostat

Hindistancevizli Krostat

Hindistancevizli Krostat
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un

3/4 su bardağı toz şeker

50 gram tereyağı

200 gram labne peyniri

200 gram dil peyniri

2 adet yumurta

100 ml krema

1 paket vanilya

1 su bardağı hindistan cevizi rendesi

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Un, tereyağı, tuz ve toz şekerin yarısını karıştırıp hamur yoğurun. 30x30 cm'lik kare bir kalıbı yağlayın. Hamuru kalıbın dibine ve kenarlarına yerleştirin. Dil peynirini rendeleyip hamurun üzerine yayın. Kalan toz şeker, labne peyniri, vanilya, krema ve hindistan cevizini yumurtayla karıştırın. Karışımı dil peynirinin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Sıcakken dilimleyip vanilyalı dondurma ile servis yapın.
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