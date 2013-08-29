Hindistancevizli Krostat

Un, tereyağı, tuz ve toz şekerin yarısını karıştırıp hamur yoğurun. 30x30 cm'lik kare bir kalıbı yağlayın. Hamuru kalıbın dibine ve kenarlarına yerleştirin. Dil peynirini rendeleyip hamurun üzerine yayın. Kalan toz şeker, labne peyniri, vanilya, krema ve hindistan cevizini yumurtayla karıştırın. Karışımı dil peynirinin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Sıcakken dilimleyip vanilyalı dondurma ile servis yapın.