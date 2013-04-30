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Hindistancevizli Portakallı Kek

Hindistancevizli Portakallı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hindistancevizi

1 su bardağı+2 çorba kaşığı toz şeker

5 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet portakal

1 paket kabartma tozu

İki buçuk su bardağı un



Üzeri için:

2-3 çorba kaşığı marmelat

1 su bardağı hindistancevizi

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Hindistancevizini temizleyip, rendeleyin. Sütünü ayırın. Toz şeker ve oda sıcaklığındaki yumurtaları birlikte çırpın. Sıvı yağ ekleyip, çırpmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edip karıştırmaya devam edin. Ayrı bir yerde portakalın içini blenderden geçirip püre haline getirin. Hindistancevizi sütü ilave edip, çırpın. Kabartma tozu ve elenmiş un ekleyip karıştırmaya devam edin. Kaşık yardımıyla hindistancevizli karışımı ekleyin. Yağlanmış, ortası delikli kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kapağını açmadan 1 saat pişirin. Fırından alıp, kek kalıbında soğumaya bırakın. Keki ters çevirip çıkarın. Fırça yardımıyla üzerine marmelat sürün. Hindistancevizi serpip, portakal kabuğu ile süsleyerek servis yapın.
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