Hindistancevizli Portakallı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hindistancevizini temizleyip, rendeleyin. Sütünü ayırın. Toz şeker ve oda sıcaklığındaki yumurtaları birlikte çırpın. Sıvı yağ ekleyip, çırpmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edip karıştırmaya devam edin. Ayrı bir yerde portakalın içini blenderden geçirip püre haline getirin. Hindistancevizi sütü ilave edip, çırpın. Kabartma tozu ve elenmiş un ekleyip karıştırmaya devam edin. Kaşık yardımıyla hindistancevizli karışımı ekleyin. Yağlanmış, ortası delikli kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kapağını açmadan 1 saat pişirin. Fırından alıp, kek kalıbında soğumaya bırakın. Keki ters çevirip çıkarın. Fırça yardımıyla üzerine marmelat sürün. Hindistancevizi serpip, portakal kabuğu ile süsleyerek servis yapın.