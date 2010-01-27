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Hurmalı Kek

Hurmalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5-2 adet Trabzon hurması

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı karbonat

1 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı muskat

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

1 tatlı kaşığı tarçın

110 gram tereyağı

Yarım su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı esmer şeker

1 adet yumurta

Yarım su bardağı kefir

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Öncelikli olarak Trabzon hurmalarını püre yaptıktan sonra fırını 175 derecede ısıtın. Unu, kabartma tozunu, karbonatı, muskatı, toz karanfili, tarçını karıştırarak tümünü eleyin. Tereyağı ile toz şekeri ve esmer şekeri mikser yardımıyla 3-4 dakika kadar çırpın. Ardından yumurtayı ilave ettikten sonra unlu baharat karışımının yarısını ekleyin ve kaşık yardımıyla karıştırın. Kefiri de ilave ettikten sonra unlu baharat karışımının kalan diğer yarısını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak rendelediğiniz portakal kabuğu ile çikolatayı katın. 20x20 cm ebatındaki bir kalıbı yağladıktan sonra hamuru kalıba boşaltın ve 50-60 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Hurmalı püreli keki krema ve hurma dilimleri ile servis yapabilirsiniz.
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