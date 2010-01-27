Hurmalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikli olarak Trabzon hurmalarını püre yaptıktan sonra fırını 175 derecede ısıtın. Unu, kabartma tozunu, karbonatı, muskatı, toz karanfili, tarçını karıştırarak tümünü eleyin. Tereyağı ile toz şekeri ve esmer şekeri mikser yardımıyla 3-4 dakika kadar çırpın. Ardından yumurtayı ilave ettikten sonra unlu baharat karışımının yarısını ekleyin ve kaşık yardımıyla karıştırın. Kefiri de ilave ettikten sonra unlu baharat karışımının kalan diğer yarısını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak rendelediğiniz portakal kabuğu ile çikolatayı katın. 20x20 cm ebatındaki bir kalıbı yağladıktan sonra hamuru kalıba boşaltın ve 50-60 dakika pişirin.