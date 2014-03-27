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İçi Kalpli kek

İçi Kalpli kek
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MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı erimiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

Limon rendesi

2 su bardağı un

YAPILIŞI

Yumurtayı şekerle 5 dakika çırpın. Süt ve yağı ekleyin.Çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Fazla söndürmeden karıştırın. Uzun kalıba bir parmak kalınlığında dökün. Kalp şeklindeki kakaolu kekleri karışımın üzerine dizin. Üstüne kalan keki dökün.170 derecede 45 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Kakaolu keki evde de hazırlayabilirsiniz. Uğraştırıcı olduğunu düşünmeyin . Ortaya çıkan sonuç sevdiklerinizi hem şaşırtacak hem de mutlu edecek .
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