İki Renkli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir kapta yumurta sarılarını, tereyağı, pudra şekeri ve vanilya ile birlikte köpük köpük olana dek, yaklaşık yarım saat çırpın. Azar azar soğuk sütü ekleyin. Daha sonra, önceden karıştırdığınız un ve kabartma tozunu ilave edin. Ayrı bir kapta, yumurta aklarını köpük köpük olana dek çırpın. Sonra diğer hamurun üzerine ekleyin. Hamuru ikiye ayırın. Birine kakao ekleyin ve karıştırın. Yağlanmış tepsiye un serpin. Kakaosuz hamuru tepsiye yayın. Kakaolu hamuru üzerine ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Fırından aldıktan sonra, üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin. Krem şanti ile süsleyerek servis yapın.