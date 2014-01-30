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Ilık Çikolatalı Kestaneli Kek

Ilık Çikolatalı Kestaneli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

200 gram tereyağı

2 adet yumurta

4 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı tozşeker

1 çay bardağı un

1 paket vanilya

100 gram kestane şekeri

1 adet muz

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin. Diğer tarafta yumurtaları, yumurta sarılarını ve toz şekeri iyice çırpın. Çikolata ve tereyağı karışımına ilave edip harmanlayın. Un, vanilya ve kestane şekerini ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Ilındıktan sonra yuvarlak bir kalıpla kesin. Fırında 2-3 dakika bekletin. Üzerini muz dilimleri ile süsleyin. Çilek veya vanilya sos ile servis yapın.
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