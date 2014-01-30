Ilık Çikolatalı Kestaneli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin. Diğer tarafta yumurtaları, yumurta sarılarını ve toz şekeri iyice çırpın. Çikolata ve tereyağı karışımına ilave edip harmanlayın. Un, vanilya ve kestane şekerini ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Ilındıktan sonra yuvarlak bir kalıpla kesin. Fırında 2-3 dakika bekletin. Üzerini muz dilimleri ile süsleyin. Çilek veya vanilya sos ile servis yapın.