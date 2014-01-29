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Ilık Kestaneli Kek, Hindistancevizi Parfe ile

Ilık Kestaneli Kek, Hindistancevizi Parfe ile
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

3 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı kırılmış beyaz çikolata

2 çorba kaşığı un

4 adet yumurta

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kırık kestane şekeri

Parfe için:

Yarım su bardağı krema

1 adet yaprak jelatin

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı toz hindistancevizi

2 çorba kaşığı hindistancevizi sütü

Yarım su bardağı süt

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için 3 çorba kaşığı tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. İçine 2 çorba kaşığı un, 4 adet yumurta, bir buçuk çorba kaşığı tozşeker ve 2 çorba kaşığı kırık kestane şekerini ekleyip karıştırın. Yağlanmış küçük kalıplara bu malzemeyi eşit miktarda paylaştırın. Buzdolabında 1 gün süreyle dinlendirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Parfe için krema ve jelatin hariç bütün malzemeleri bir tencerede karıştırın. Ocakta bir taşım kaynatıp soğutun. Jelatini çok az sıcak suda eritin. Kremayı blendırda çırparak kabartın. Bu işlemin ardından tüm malzemeyi iyice karıştırıp kalıplara dökün ve buzlukta bir süre dondurun. Sıcak keki servis tabağına alıp parfeyle birlikte servis yapın.
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