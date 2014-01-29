Ilık Kestaneli Kek, Hindistancevizi Parfe ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için 3 çorba kaşığı tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. İçine 2 çorba kaşığı un, 4 adet yumurta, bir buçuk çorba kaşığı tozşeker ve 2 çorba kaşığı kırık kestane şekerini ekleyip karıştırın. Yağlanmış küçük kalıplara bu malzemeyi eşit miktarda paylaştırın. Buzdolabında 1 gün süreyle dinlendirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Parfe için krema ve jelatin hariç bütün malzemeleri bir tencerede karıştırın. Ocakta bir taşım kaynatıp soğutun. Jelatini çok az sıcak suda eritin. Kremayı blendırda çırparak kabartın. Bu işlemin ardından tüm malzemeyi iyice karıştırıp kalıplara dökün ve buzlukta bir süre dondurun. Sıcak keki servis tabağına alıp parfeyle birlikte servis yapın.