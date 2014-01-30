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Sofra / Kekler / İncirli Elmalı Kek

İncirli Elmalı Kek

  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket (300 gram) krem şanti

Süslemek için:

Çilek dilimleri

YAPILIŞI

Küçük bir tencereye yumurtaları ve toz şekeri aktarıp, yumurtalar iyice kabarana kadar çırpın. İçine kakaoyu, pudra şekerini ve iyice çırpılmış krem şantiyi ilave edip karıştırın. Malzemeyi birbirine iyice yedirdikten sonra, karışımı arzu ettiğiniz pasta kalıbına dökün. Buzdolabının buzluk kısmında ya da dondurucuda 2-3 saat bekletin. İyice katılaşınca dolaptan çıkarın. Bıçak yardımıyla parfenin kenarlarını kalıptan ayırın. Kalıbın altına sıcak suya batırılmış bez gezdirip, parfenin kalıptan ayrılmasını sağlayın. Soğutulmuş servis tabağına aktarıp, çilek dilimleriyle servis yapın.
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