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İncirli Kek

İncirli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet kuru incir

1 su bardağı su

125 gram tereyağı

2 çay kaşığı tarçın

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım kahve fincanı pudra şekeri

YAPILIŞI

Öncelikle, incirleri 1 su bardağı suda haşlayıp, küçük doğrayın. Bir tencerede incir, 1 su bardağı su, tereyağ ve tarçını koyu bir kıvam alana dek pişirin. İyice suyunu çekince, ocaktan alıp soğumaya bırakın. Daha sonra oda sıcaklığındaki yumurta ile şekeri çırpın, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ekleyip, karıştırın. İncirli karışımı ve iri dövülmüş cevizi de ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önce 170 derece fırında 15 dakika, daha sonra 140 derece fırında kabarana dek pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın. Üzerine pudra şekeri serpip, dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

İncirli keke, kuru incirin yanı sıra, kuru kayısı da ekleyebilirsiniz. Badem, fındık gibi yemişler de bu keke son derece yakışacaktır.
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