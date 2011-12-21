İncirli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle, incirleri 1 su bardağı suda haşlayıp, küçük doğrayın. Bir tencerede incir, 1 su bardağı su, tereyağ ve tarçını koyu bir kıvam alana dek pişirin. İyice suyunu çekince, ocaktan alıp soğumaya bırakın. Daha sonra oda sıcaklığındaki yumurta ile şekeri çırpın, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ekleyip, karıştırın. İncirli karışımı ve iri dövülmüş cevizi de ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önce 170 derece fırında 15 dakika, daha sonra 140 derece fırında kabarana dek pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın. Üzerine pudra şekeri serpip, dilimleyerek servis yapın.