İncirli Kek

dakika dinlendirip, kalan 2 su bardağı unu ilave edin. Yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerini hafif nemli bezle örtüp, 40 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kabukları temizlenip küçükn doğranmış incir, kuru üzüm, ceviz, toz şeker ve tarçını harmanlayın. Hamuru unlanmış mutfak tezgahında yarım santim kalınlığında açın. Üzerine tereyağı sürüp, incirli karışımı yayın. 2 Rulo şeklinde sarıp, dilimleyin. Aralık

bırakmadan fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine kayısı marmeladı gezdirin. Dilimleyip servis yapın.

ILIK sütün içine maya, pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 su bardağı un ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığında 15