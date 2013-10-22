İncirli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet incir
1 kahve fincanı süt
2 tatlı kaşığı toz kuru maya
3 çorba kaşığı pudra şekeri
2 adet yumurta
3 su bardağı un
1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı kuru üzüm
1 su bardağı dövülmüş ceviz
2 çorba kaşığı toz şeker
Bir tutam toz tarçın
4 çorba kaşığı kayısı marmeladı
YAPILIŞI
ILIK sütün içine maya, pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 su bardağı un ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığında 15
dakika dinlendirip, kalan 2 su bardağı unu ilave edin. Yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerini hafif nemli bezle örtüp, 40 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kabukları temizlenip küçükn doğranmış incir, kuru üzüm, ceviz, toz şeker ve tarçını harmanlayın. Hamuru unlanmış mutfak tezgahında yarım santim kalınlığında açın. Üzerine tereyağı sürüp, incirli karışımı yayın. 2 Rulo şeklinde sarıp, dilimleyin. Aralık
bırakmadan fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine kayısı marmeladı gezdirin. Dilimleyip servis yapın.