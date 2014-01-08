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İncirli Kek

İncirli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet büyük boy incir

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 çorba kaşığı limon veya portakal suyu

İki buçuk su bardağı un

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Süt ve sıvı yağ ilave edip, çırpmaya devam edin. Eleyerek vanilyayı, ardından kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Limon suyunu ilave edin. Son olarak unu ekleyip karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış fırın kabına karışımın yarısını döküp, incirleri yerleştirin. Kalan karışımı boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin.
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