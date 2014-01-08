İncirli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Süt ve sıvı yağ ilave edip, çırpmaya devam edin. Eleyerek vanilyayı, ardından kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Limon suyunu ilave edin. Son olarak unu ekleyip karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış fırın kabına karışımın yarısını döküp, incirleri yerleştirin. Kalan karışımı boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin.