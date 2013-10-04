İncirli Kremalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek için: 5 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı eritilmiş margarin
İki buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı ince doğranmış ve suda
bekletilmiş incir
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
Kreması için: 1 adet yumurta
2 adet yumurtanın sarısı
2 su bardağı süt
3/4 su bardağı toz şeker
4 çorba kaşığı tepeleme un
Yarım tatlı kaşığı vanilya
50 gram tereyağı
Süslemek için: 1 adet yumurta
Bir tutam tuz l 2 çorba kaşığı toz şeker
1 salkım üzüm l Pudra şekeri
Arzu ettiğiniz miktarda çilek
YAPILIŞI
Derin bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. İçine şekeri koyup, çırpmaya devam edin. Ardından eritilmiş yağı da katıp, 2 dakika daha çırpın. Sonra unu ekleyip 1 dakika çırpın ve kalan malzemeleri de ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Derin bir kek kalıbının içini yağlayıp hafifçe un serpin. Kek malzemesini içine boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişmeye bırakın. Pişme süresinin 25. dakikasında kekin üzerine artı şeklinde çizik atın ve pişirmeye devam edin. Bu arada kreması için, bir tencereye yumurta sarılarını ve 1 adet bütün yumurtayı alıp, toz şeker ile beraber iyice çırpın. Üzerine vanilyayı ekleyin. Yavaş yavaş ve karıştırarak sütü katın. Unu da ekleyip kaynama noktasına getirin. Koyu muhallebi kıvamına gelinceye dek, telle 3 dakika iyice çırpın. Sonra kremayı yayvan bir kabın içine boşaltıp, soğumasını bekleyin. Kremanın üstünün kaymak tutmaması için tereyağı koyup, iyice karıştırın. Kek fırından çıkınca enlemesine ortadan ikiye kesin ve iyice soğutun. Soğuyan kremayı kekin bir yüzüne sürün ve diğer keki üzerine kapatın. Süslemek için, yumurta, tuz ve şekeri bir kapta, akışkan bir hal alana dek çırpın. Üzüm ve çilek dilimlerini yumurtalı karışıma bulayın ve keki süsleyin. Pudra şekeri serpin ve servis yapın.