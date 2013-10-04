İncirli Kremalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. İçine şekeri koyup, çırpmaya devam edin. Ardından eritilmiş yağı da katıp, 2 dakika daha çırpın. Sonra unu ekleyip 1 dakika çırpın ve kalan malzemeleri de ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Derin bir kek kalıbının içini yağlayıp hafifçe un serpin. Kek malzemesini içine boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişmeye bırakın. Pişme süresinin 25. dakikasında kekin üzerine artı şeklinde çizik atın ve pişirmeye devam edin. Bu arada kreması için, bir tencereye yumurta sarılarını ve 1 adet bütün yumurtayı alıp, toz şeker ile beraber iyice çırpın. Üzerine vanilyayı ekleyin. Yavaş yavaş ve karıştırarak sütü katın. Unu da ekleyip kaynama noktasına getirin. Koyu muhallebi kıvamına gelinceye dek, telle 3 dakika iyice çırpın. Sonra kremayı yayvan bir kabın içine boşaltıp, soğumasını bekleyin. Kremanın üstünün kaymak tutmaması için tereyağı koyup, iyice karıştırın. Kek fırından çıkınca enlemesine ortadan ikiye kesin ve iyice soğutun. Soğuyan kremayı kekin bir yüzüne sürün ve diğer keki üzerine kapatın. Süslemek için, yumurta, tuz ve şekeri bir kapta, akışkan bir hal alana dek çırpın. Üzüm ve çilek dilimlerini yumurtalı karışıma bulayın ve keki süsleyin. Pudra şekeri serpin ve servis yapın.