İncirli Sürpriz

İncirleri margarinde çevirin. Bir buçuk çay bardağı toz şeker ve 2-3 çorba kaşığı su ekleyin. İncirlerin suyu pelte kıvamına gelince tencereyi ateşten alın. Soğumaya bırakın. Fırın kabının dibine meyveleri koyun ve şerbetini dökün. Ayrı bir tarafta hamur için şeker ve yumurtayı çırpın. Margarini ekleyin. Portakal kabuğunu, tarçın ve sütü ekleyin. Kabartma tozu ve un ilave ederek çırpın. Meyvelerin üzerine dökün. 180 derece fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.