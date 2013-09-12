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İncirli Sürpriz

İncirli Sürpriz
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram incir

1 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

2-3 çorba kaşığı su



Hamur için:

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında margarin

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı tarçın

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

2 su bardağına yakın un



Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

İncirleri margarinde çevirin. Bir buçuk çay bardağı toz şeker ve 2-3 çorba kaşığı su ekleyin. İncirlerin suyu pelte kıvamına gelince tencereyi ateşten alın. Soğumaya bırakın. Fırın kabının dibine meyveleri koyun ve şerbetini dökün. Ayrı bir tarafta hamur için şeker ve yumurtayı çırpın. Margarini ekleyin. Portakal kabuğunu, tarçın ve sütü ekleyin. Kabartma tozu ve un ilave ederek çırpın. Meyvelerin üzerine dökün. 180 derece fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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