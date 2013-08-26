DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Islak Kek

Islak Kek

Islak Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

100 gram eritilmiş margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı bal

2 su bardağı süt

100 gram kakao

1 paket vanilya

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

8 adet kuru incir

1 su bardağı dut kurusu

2 su bardağı mısır gevreği

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri birlikte çırpın. Margarin, sıvı yağ, bal, 1 su bardağı süt, kakao ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Karışımdan bir su bardağı ayırın. Daha sonra karışıma un ve kabartama tozunu ekleyin. Küp doğradığınız incirleri, dut kurularını ve mısır gevreğini katıp iyice karıştırın. Yağlanmış bir kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika pişirin. Kenara ayırdığınız karışıma kalan sütü ekleyip servis tabağına aldığınız kek sıcakken üstüne dökün. Sosun çekmesi için 1-2 saat bekleyip mısır gevreği ile süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN