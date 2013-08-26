Yumurta ve toz şekeri birlikte çırpın. Margarin, sıvı yağ, bal, 1 su bardağı süt, kakao ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Karışımdan bir su bardağı ayırın. Daha sonra karışıma un ve kabartama tozunu ekleyin. Küp doğradığınız incirleri, dut kurularını ve mısır gevreğini katıp iyice karıştırın. Yağlanmış bir kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika pişirin. Kenara ayırdığınız karışıma kalan sütü ekleyip servis tabağına aldığınız kek sıcakken üstüne dökün. Sosun çekmesi için 1-2 saat bekleyip mısır gevreği ile süsleyip servis yapın.