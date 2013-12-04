Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı beyazlaşana dek çırpın. Süt, ardından eritilmiş margarin ekleyip iyice çırpın. Üzerine kakao eleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra kullanılmak üzere karışımdan 1 su bardağını kenara ayırın. Kalan karışıma, un, vanilya ve kabartma tozu ekleyip iyice çırpın. Margarinle yağlanmış orta boy fırın tepsisine boşaltıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından alıp, kabından çıkarmadan dilimleyin. Üzerine, kenara ayırdığınız karışımı kaşık yardımıyla dökün. Ilık veya soğuk servis yapın.