Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı toz şeker
4 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 paket margarin
1 paket kakao (küçük paket)
İki buçuk su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
YAPILIŞI
Toz şeker ve yumurtayı beyazlaşana dek çırpın. Süt, ardından eritilmiş margarin ekleyip iyice çırpın. Üzerine kakao eleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra kullanılmak üzere karışımdan 1 su bardağını kenara ayırın. Kalan karışıma, un, vanilya ve kabartma tozu ekleyip iyice çırpın. Margarinle yağlanmış orta boy fırın tepsisine boşaltıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından alıp, kabından çıkarmadan dilimleyin. Üzerine, kenara ayırdığınız karışımı kaşık yardımıyla dökün. Ilık veya soğuk servis yapın.