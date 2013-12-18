Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Esmer şekeri bir kaba alıp üzerine margarini ve yumurtaları ekleyip çırpın. Sonra sıvı yağ, süt, kakao ve vanilyayı da ilave edin. Karışımdan 1 su bardağını kenara ayırın. Fındıkları karışıma ekleyin. Kabartma tozunu unla karıştırıp harca ilave edin. Hamuru yağlanmış unlanmış bir kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Kenara ayırdığınız kakaolu karışımın içine portakal suyunu ekleyin. Karıştırıp kekin üzerine dökün. Diğer taraftan portakal kabuklarının beyaz kısımlarını ayırıp ince şeritler halinde kesin. Küçük bir kapta üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyerek 5 dakika kaynatın. Suyunu süzüp aynı işlemi tekrarlayın. Üçüncü seferde portakal kabuklarının üzerine su ile birlikte toz şeker de ilave edin. 5-10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Kekinizi, hazırladığınız portakal şekerlemeleri, kıyılmış fındık ve fesleğenle süsleyerek servis yapın.