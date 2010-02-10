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Islak Kek

Islak Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

2.5 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı sıvıyağ 1 su bardağı süt

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Üzerine:

Kakao

YAPILIŞI

Şeker ve yumurtaları çırpın. Süt, sıvıyağ ve kakao ekleyin. Bu karışımdan 1 su bardağı ayırın. Kalanına un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Keki fırından alın. Kek sıcakken, önceden ayırdığınız kakaolu karışımı üzerine gezdirin. Kek bu karışımı çekince, üzerine kakao serpin. Dilimleyerek servis yapın.
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