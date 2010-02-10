Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şeker ve yumurtaları çırpın. Süt, sıvıyağ ve kakao ekleyin. Bu karışımdan 1 su bardağı ayırın. Kalanına un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Keki fırından alın. Kek sıcakken, önceden ayırdığınız kakaolu karışımı üzerine gezdirin. Kek bu karışımı çekince, üzerine kakao serpin. Dilimleyerek servis yapın.