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Sofra / Kekler / Ispanaklı Islak Kek

Ispanaklı Islak Kek

Ispanaklı Islak Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ıspanak yaprağı

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 su bardağı fındık

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

1 kahve fincanı maden suyu

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu ve suyu

1 su bardağı sade gazoz

Kreması için: 2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı labne peyniri

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı antepfıstığı

YAPILIŞI

Öncelikle ıspanakları bol suyla yıkayıp, suyu gidene kadar süzgeçte bekletin. İncecik kıyın ya da robottan geçirin. Genişçe bir kasede yumurta ve şekeri 10 dakika çırpın. Elenmiş un, iri dövülmüş fındık, vanilya, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu, ince kıyılmış ıspanak ve maden suyunu koyun. Tahta bir kaşıkla yavaşça karıştırıp, bolca yağlanmış bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, fırının kapağını açmadan, kızarana dek pişirin. Fırından aldıktan sonra ıspanaklı keki ılınmaya bırakın. Daha sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın ve gazozla ıslatın. Ayrı bir tencerede süt, un, şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve yumurta sarısını çırpın. Ateşte göz göz olana dek pişirin. Ocaktan alıp, labne peynirini ilave edin. 5 dakika mikserle çırpın. Keki, bu sosla kaplayın. 4 saat dinlendirip, antepfıstığıyla süsleyin.
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