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İstiridye Puf Puf Muffin

İstiridye Puf Puf Muffin
  • 15 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Üye Tarifi

MALZEMELER

Malzemeler;

3 adet yumurta

1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker

3 yemek kaşığı badem tozu

3 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

2 su bardağından bir parmak eksik un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



5 adet metro çikolata ortaları için

YAPILIŞI

Yapılışı;
Önce derin bir kapta yumurta ve toz şekeri krema kıvamını alana kadar çırpın.
Sırayla sıvı yağ, hindistan cevizi sütü ve badem tozu ekleyip tekrar çırpın.
Kuru malzemeleri bir kapta karıştırıp eleyerek sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.
Muffin kalıplarını yağlayın hamuru bölüştürün ve ortalarına birer parça metro çikolata parçası koyun.
170 derece fırında pişirin.
Afiyet olsun..
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