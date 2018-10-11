Japon Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını tuzla çırpmaya başlayın. İyice kabarınca içine azar azar toz şeker ekleyin. 2 Başka bir kapta taze peyniri ve tereyağını mikserle çırpın. Krema kıvamına gelince sütü ve limon suyunu ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra yumurta sarılarını birer birer ekleyin. Biri tam olarak karışmadan diğerini eklemeyin. 3 Un, kabarma tozu, vanilya ve mısır nişastasını ekleyip karıştırın. Karışım homojen bir kıvama gelince köpük haline getirdiğiniz yumurta aklarını 3 seferde söndürmemeye dikkat ederek bu karışıma yedirerek ekleyin. 20 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbının dışını alüminyum folyo ile sarın. Tabanını ve kenarlarını da pişirme kağıdı ile sarın. Hazırladığınız karışımı kalıba dökün. 4 Kalıbı fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye kalıbın yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 55-60 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın. Üzerini orman meyveleri ile süsleyerek servis yapın.