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Sofra / Kekler / Kabaklı Kek

Kabaklı Kek

Kabaklı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak

3 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı margarin

İki buçuk çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

4 çorba kaşığı yoğurt

1 demet dereotu

2 su bardağı un

YAPILIŞI

Bir kaba kabakları rendeleyin. İçine rendelenmiş beyaz peynir, zeytinyağı, margarin, tuz, kabartma tozu, yoğurt ve ince kıyılmış dereotunu katın. Malzemeyi blenderden geçirin. Üzerine un ekleyin. Malzemeyi tekrar karıştırıp, kek hamurundan biraz katı olmasına dikkat edin. Yağlanmış tepsiye harcı dökün ve kaşık yardımıyla yayın. Önceden Isıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.
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