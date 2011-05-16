Kabaklı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kaba kabakları rendeleyin. İçine rendelenmiş beyaz peynir, zeytinyağı, margarin, tuz, kabartma tozu, yoğurt ve ince kıyılmış dereotunu katın. Malzemeyi blenderden geçirin. Üzerine un ekleyin. Malzemeyi tekrar karıştırıp, kek hamurundan biraz katı olmasına dikkat edin. Yağlanmış tepsiye harcı dökün ve kaşık yardımıyla yayın. Önceden Isıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.