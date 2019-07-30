Kabaklı ve Antepfıstıklı Kek Tarifi

Kabağı temizleyip ince rendeleyin. Yumurta ve şekeri geniş bir kaba alıp mikserle 5 dakika çırpın. Süt, sıvıyağ, hindistancevizi, portakal kabuğu rendesi, un ve kabartma tozunu ekleyip 10 dakika daha çırpın. Kabak ve antepfıstığı ekleyip bir çatalla karıştırın. Harcı içi yağlanıp unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.