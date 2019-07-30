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Kabaklı ve Antepfıstıklı Kek Tarifi

Meyveli, çikolatalı ve kuru yemişli tarifleriyle yemeğe alışkın olduğumuz keki, kabakla hiç denediniz mi? Merak edenler için kabaklı ve antepfıstıklı kek tarifi...
Kabaklı ve Antepfıstıklı Kek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy kabak



50 gram kabuksuz antepfıstığı



3 adet yumurta



Bir buçuk su bardağı tozşeker



1 çay bardağı süt



1 çay bardağı sıvıyağ



4 çorba kaşığı hindistancevizi



1 çorba kaşığı rendelenmiş



portakal kabuğu



İki buçuk su bardağı un



1 paket kabartma tozu


YAPILIŞI

Kabağı temizleyip ince rendeleyin. Yumurta ve şekeri geniş bir kaba alıp mikserle 5 dakika çırpın. Süt, sıvıyağ, hindistancevizi, portakal kabuğu rendesi, un ve kabartma tozunu ekleyip 10 dakika daha çırpın. Kabak ve antepfıstığı ekleyip bir çatalla karıştırın. Harcı içi yağlanıp unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

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