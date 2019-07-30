Kabaklı ve Antepfıstıklı Kek Tarifi

1 adet küçük boy kabak
50 gram kabuksuz antepfıstığı
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı tozşeker
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvıyağ
4 çorba kaşığı hindistancevizi
1 çorba kaşığı rendelenmiş
portakal kabuğu
İki buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Kabağı temizleyip ince rendeleyin. Yumurta ve şekeri geniş bir kaba alıp mikserle 5 dakika çırpın. Süt, sıvıyağ, hindistancevizi, portakal kabuğu rendesi, un ve kabartma tozunu ekleyip 10 dakika daha çırpın. Kabak ve antepfıstığı ekleyip bir çatalla karıştırın. Harcı içi yağlanıp unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.