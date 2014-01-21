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Kağıtta Marmelatlı Kek

Kağıtta Marmelatlı Kek
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Süslemek için:

1 su bardağı vişne marmeladı

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri bir çırpma teliyle çırpın. Zeytinyağı ve yoğurt ilave ederek çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Son olarak vanilyayı ekleyip çırpma işlemini tamamlayın. Küçük kağıt kek kalıplarına karışımdan birer kaşık koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Kekler soğuduktan sonra üzerlerine marmelat sürerek servis yapın.
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