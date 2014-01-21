Kağıtta Marmelatlı Kek

Sofra Tarifi

2 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı yoğurt Bir buçuk su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Süslemek için: 1 su bardağı vişne marmeladı

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