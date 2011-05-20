Kahveli Fındıklı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

20 cm'lik kalıbı yağlayın. Tereyağıyla çikolatayı benmari usulü eritin. Ara sıra karıştırarak soğumaya bırakın. Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri derin bir kaba alın. Mikserle çırparak koyu bir kıvam almasını sağlayın. Yıldız anasonun tohumlarını çıkartıp havanda dövün ve yumurtalı karışıma ekleyin. Unu eleyin. Ekmek kırıntılarını ve dövülmüş fındıkları da ekleyin. Metal bir kaşık ile karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Diğer taraftan nescafeyi toz şeker ile birlikte bir tencereye alın. Kısık ateşte toz şeker eriyene kadar 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp kahve likörünü ekleyin. Nescafeli karışımın yarısını kekin üzerine gezdirin. Yarısını da servis yaparken üzerine gezdirin. Kekin üzerine pudra şekeri serpin. Kremayla birlikte servis yapın.