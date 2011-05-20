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Kahveli Fındıklı Kek

Kahveli Fındıklı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

225 gram bitter çikolata (3 paket)

115 gram tereyağı

4 adet yumurta

2 adet yumurtanın sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı un

1 adet yıldız anason

1 su bardağı taze ekmek kırıntısı

1 çay bardağı dövülmüş fındık



Şurubu için:

2 su bardağı nescafe

3/4 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı kahve likörü



Üzeri için: Pudra şekeri ve krema

YAPILIŞI

20 cm'lik kalıbı yağlayın. Tereyağıyla çikolatayı benmari usulü eritin. Ara sıra karıştırarak soğumaya bırakın. Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri derin bir kaba alın. Mikserle çırparak koyu bir kıvam almasını sağlayın. Yıldız anasonun tohumlarını çıkartıp havanda dövün ve yumurtalı karışıma ekleyin. Unu eleyin. Ekmek kırıntılarını ve dövülmüş fındıkları da ekleyin. Metal bir kaşık ile karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Diğer taraftan nescafeyi toz şeker ile birlikte bir tencereye alın. Kısık ateşte toz şeker eriyene kadar 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp kahve likörünü ekleyin. Nescafeli karışımın yarısını kekin üzerine gezdirin. Yarısını da servis yaparken üzerine gezdirin. Kekin üzerine pudra şekeri serpin. Kremayla birlikte servis yapın.
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